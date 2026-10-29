Codelco despide a ocho altos ejecutivos por cifras de producción "infladas"

Codelco anunció este jueves el despido de ocho altos ejecutivos -que desempeñaban labores en las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz- a propósito del escándalo de las cifras de producción "infladas" durante los años 2024 y 2025.

Mediante un comunicado, la cuprífera estatal informó que su directorio desvinculó a "el gerente general de División Salvador; el gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo, Casa Matriz; los gerentes de Recursos Mineros y Desarrollo de las divisiones Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata; el jefe de Valorización Metalúrgica, de la Gerencia de Contabilidad, Casa Matriz; el superintendente de Operaciones Fundición, División Salvador; y el jefe de Calidad y Balance Metalúrgico de División Ministro Hales".

La decisión se adoptó "en el marco de las auditorías internas y las encargadas a las empresas KPMG e EY, relacionadas con las irregularidades en el registro y reporte de producción de los años 2024 y 2025, (...) conforme a la normativa interna y la legislación vigente".

A la vez, "forma parte de un proceso más amplio de revisión y fortalecimiento de la gestión, impulsado por la administración y el directorio, orientado a identificar y corregir deficiencias, reforzar los mecanismos de control y asegurar la integridad y confiabilidad de la información corporativa", señaló la compañía.

La medida se adopta "sin perjuicio de otras eventuales responsabilidades que puedan establecer las investigaciones que se encuentran en curso por los organismos competentes, así como de las acciones legales que Codelco podría emprender para proteger sus intereses", advirtió.

La nota cierra señalando que "el directorio y la administración de Codelco reafirman su compromiso con la integridad, la transparencia y la probidad, y continuarán con las investigaciones internas y de las empresas auditoras, que buscan resguardar el trabajo honesto, profesional y responsable que la gran mayoría de los trabajadores(as) y ejecutivos(as)" que la integran desarrolla a diario.

Los avances de las investigaciones en curso se seguirán "informando oportunamente".

Nuevo gerente general en Salvador

En otro comunicado publicado este mismo jueves, Codelco informó el nombramiento de Felipe Lagno Sánchez como nuevo gerente general de División Salvador, "en reemplazo de (el removido) Patricio Viveros".

Ingeniero civil químico de la Universidad de Chile, Lagno es magíster en Metalurgia Extractiva de la misma casa de estudios y PhD en Metalurgia Extractiva de McGill University, Canadá.

Tiene 14 años de trayectoria en Codelco, "en distintos cargos vinculados a operaciones, proyectos, desarrollo, innovación y tecnología".

Actualmente se desempeñaba como gerente corporativo de Innovación y Tecnología, cargo dependiente de la Vicepresidencia de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación.

Antes fue gerente de Innovación del Distrito Norte y ocupó distintos cargos ejecutivos en la División Radomiro Tomic, entre ellos, gerente de Proyectos, de Planta y de Desarrollo.

Previamente, ejerció en instituciones como EcoMetales, y el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM).

Asume sus nuevas funciones en Salvador a partir de este viernes 30 de octubre.