Jefa de bancada UDI no se siente "obligada" a defender a Rabat

La diputada Flor Weisse, jefa de bancada de la UDI, dijo este jueves en Cooperativa que no se siente "obligada" a apoyar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por otorgar rebajas de condenas a 56 pederastas, y adelantó que estudiará "en su mérito" la acusación constitucional anunciada por la oposición.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la parlamentaria gremialista afirmó que, a una semana de conocerse los hechos, La Moneda continúa atravesando "un momento complejo, que se ha llevado la agenda prácticamente todos los días. Eso hay que reconocerlo".

"Es una situación grave cuando se trata de violadores o abusadores de menores de edad que pueden acceder a beneficios. Me parece que, francamente, es un tema que hoy no lo podemos soportar y que hay que cambiarlo", aseveró.