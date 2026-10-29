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Tópicos: País | Política | UDI

Jefa de bancada UDI no se siente "obligada" a defender a Rabat

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Hemos apoyado al Gobierno en todo, pero la acusación (constitucional) la vamos a estudiar y luego trataremos de ver si llegamos a acuerdos", dijo a Cooperativa la diputada Flor Weisse.

De cara a "semanas que pueden ser complejas", llamó a cuidar la unidad oficialista y rechazó las "declaraciones inaceptables, destempladas, inmaduras y de superioridad moral" surgidas de sus colegas republicanos.

Jefa de bancada UDI no se siente
 ATON (archivo)

Weisse opinó que la crisis desatada por las rebajas de condena a los pederastas está siendo peor que el bencinazo y el desempleo, pues afecta a "menores de edad víctimas de un abuso deleznable, de los peores actos criminales".

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La diputada Flor Weisse, jefa de bancada de la UDI, dijo este jueves en Cooperativa que no se siente "obligada" a apoyar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por otorgar rebajas de condenas a 56 pederastas, y adelantó que estudiará "en su mérito" la acusación constitucional anunciada por la oposición.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la parlamentaria gremialista afirmó que, a una semana de conocerse los hechos, La Moneda continúa atravesando "un momento complejo, que se ha llevado la agenda prácticamente todos los días. Eso hay que reconocerlo".

"Es una situación grave cuando se trata de violadores o abusadores de menores de edad que pueden acceder a beneficios. Me parece que, francamente, es un tema que hoy no lo podemos soportar y que hay que cambiarlo", aseveró.

Más información en instantes...

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