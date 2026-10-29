Jefa de bancada UDI no se siente "obligada" a defender a Rabat
"Hemos apoyado al Gobierno en todo, pero la acusación (constitucional) la vamos a estudiar y luego trataremos de ver si llegamos a acuerdos", dijo a Cooperativa la diputada Flor Weisse.
De cara a "semanas que pueden ser complejas", llamó a cuidar la unidad oficialista y rechazó las "declaraciones inaceptables, destempladas, inmaduras y de superioridad moral" surgidas de sus colegas republicanos.
Weisse opinó que la crisis desatada por las rebajas de condena a los pederastas está siendo peor que el bencinazo y el desempleo, pues afecta a "menores de edad víctimas de un abuso deleznable, de los peores actos criminales".