Inter empató ante Como en la ida de las semifinales de la Copa Italia

Inter de Milán empató 0-0 frente a Como en el partido de ida de las semifinales de la Copa Italia, disputado en el Estadio Giuseppe Sinigaglia.

El encuentro de vuelta se disputará en la semana del 20 de abril, en horario por definir, en el Estadio "Giuseppe Meazza".

En caso de clasificar a la final, el club "neroazzurro" enfrentará al ganador de la llave de Lazio vs. Atalanta.