Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago26.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Italia

Torino de Guillermo Maripán fue eliminado por Inter de Milán en la Copa Italia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa chileno ingresó en el segundo tiempo en el duelo de cuartos de final.

Torino de Guillermo Maripán fue eliminado por Inter de Milán en la Copa Italia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Torino, equipo del chileno Guillermo Maripán, fue eliminado por Inter de Milán en cuartos de final de la Copa Italia, tras perder por 2-1 en el Estadio Brianteo de Monza.

Maripán, quien había vuelto a la titularidad la semana pasada, arrancó como suplente, pero ingresó en el minuto 60, cuando el marcador estaba 2-1 a favor a los lombardos.

Los goles de los interistas fueron de Ange Yoan Bonny (35') y Andy Diouf (48'); y el descuento turinés fue de Sandro Kulenovic (57').

En semifinales, Inter enfrentará al ganador de la llave entre Napoli y Como 1907.

Torino, por su lado, tendrá su próximo desafío este sábado ante Fiorentina en el "Artemio Franchi", a las 16:45 horas (19:45 GMT), por una nueva fecha de la Serie A.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada