Torino de Guillermo Maripán fue eliminado por Inter de Milán en la Copa Italia

Torino, equipo del chileno Guillermo Maripán, fue eliminado por Inter de Milán en cuartos de final de la Copa Italia, tras perder por 2-1 en el Estadio Brianteo de Monza.

Maripán, quien había vuelto a la titularidad la semana pasada, arrancó como suplente, pero ingresó en el minuto 60, cuando el marcador estaba 2-1 a favor a los lombardos.

Los goles de los interistas fueron de Ange Yoan Bonny (35') y Andy Diouf (48'); y el descuento turinés fue de Sandro Kulenovic (57').

En semifinales, Inter enfrentará al ganador de la llave entre Napoli y Como 1907.

Torino, por su lado, tendrá su próximo desafío este sábado ante Fiorentina en el "Artemio Franchi", a las 16:45 horas (19:45 GMT), por una nueva fecha de la Serie A.