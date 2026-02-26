Arturo Vidal celebró la clasificación de O'Higgins en la Copa Libertadores

El volante chileno Arturo Vidal festejó con euforia la clasificación de O'Higgins a la tercera fase de la Copa Libertadores. El referente de Colo Colo siguió la definición por penales disputada en Brasil y compartió su alegría tras confirmarse la eliminación del conjunto de Bahía.

"¡Bien, Chile! ¡Bien!", exclamó el futbolista nacional en una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram. En el registro, el mediocampista se mostró visualizando los instantes finales del compromiso y etiquetó a la cuenta oficial de O'Higgins, destacando la hazaña conseguida por el representativo nacional en el Estadio Arena Fonte Nova.

La escuadra dirigida por el técnico argentino Lucas Bovaglio selló su paso a la siguiente ronda tras una dramática serie. Pese a caer 2-1 en los 90 minutos reglamentarios, el triunfo 1-0 obtenido en el duelo de ida en Rancagua forzó la definición desde los doce pasos. En la tanda, el conjunto chileno se impuso por 4-3 gracias a una actuación consagratoria del portero Omar Carabalí.

Con este resultado, O'Higgins se mantuvo como uno de los equipos que todavía pelea por un cupo en la fase de grupos del torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica. El gesto de Vidal resonó rápidamente entre los fanáticos nacionales, quienes valoraron el apoyo del histórico jugador de la Roja al éxito internacional de un club chileno.

Ahora, el equipo del "Capo de Provincia" aguarda por su próximo rival en la fase 3, el cual saldrá de la llave entre Deportes Tolima de Colombia y Deportivo Táchira de Venezuela. Mientras tanto, Arturo Vidal se enfoca en el próximo desafío "albo", nada menos que el Superclásico con la U.