Bovaglio, al borde de las lágrimas tras hazaña de O'Higgins ante Bahía: Es imposible no emocionarse

Lucas Bovaglio, entrenador de O'Higgins, no ocultó su emoción tras la histórica clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores, luego de vencer a Bahía por penales en Brasil.

"Es imposible no emocionarse, porque es muy difícil competir para nosotros con esta clase de equipos y siento que estuvimos a la altura", confesó el técnico.

Bovaglio también resaltó la fortaleza mental del plantel en los momentos más complejos del encuentro. "Hicimos un encuentro que no soñábamos, porque arrancó muy mal, pero tuvimos la capacidad y el carácter para salir adelante después del segundo gol", expresó.

"Ese fue un momento sicológico donde cualquier grupo se podría caer, este equipo no solamente no lo hizo, sino que creyó más aún de que era posible", añadió.

El argentino, además, expresó su orgullo por ser parte de la hazaña del elenco rancagüino. "El equipo me llena de orgullo, me siento un privilegiado de formar parte de esta institución y de haber formado parte, tal vez de uno de los capítulos más lindos de la historia de este club", afirmó.

Finalmente, dedicó palabras de agradecimiento a la hinchada celeste que viajó miles de kilómetros para acompañar al plantel. "Lo más hermoso de todo es que no estuvimos solos, había más de mil almas que recorrieron cuatro mil kilómetros, que corrieron a la par de los jugadores y nunca dejaron de apoyar. Verlos disfrutar después del partido fue tremendamente conmovedor", sentenció.