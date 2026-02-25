Carabalí y el triunfo sobre Bahía: Quiero agradecer a mis compañeros por su esfuerzo, lo dejaron todo

El arquero Omar Carabalí, héroe de O'Higgins al tapar dos penales en el triunfo sobre Bahía en la Copa Libertadores, valoró la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores y agradeció a sus compañeros, apuntando al esfuerzo tras el exigente calendario que han tenido en las últimas semanas.

"Quiero agradecer a mis compañeros por su esfuerzo, lo dejaron todo", comentó el exarquero de Colo Colo en la transmisión oficial.

"Estábamos cansados porque veníamos jugando seguido, el esfuerzo fue notable", concluyó.

Finalmente, Carabalí agradeció a los hinchas del "Capo de Provincia" que viajaron a Salvador de Bahía para apoyar al equipo.

"Ayer fueron al hotel, están locos. Viajaron a apoyarnos y confiaron en el equipo y estamos demasiado contentos por eso", sentenció el guardameta.