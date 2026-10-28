Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo y ratificó a Estudiantes como finalista

La Conmebol rechazó "íntegramente" este miércoles el reclamo presentado por Flamengo por la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo y ratificó la clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores.

El conjunto brasileño alegó la presencia del zaguero de 36 años en la revancha de semifinales disputada en el Maracaná, puesto que el propio ente rector rechazó inicialmente su inscripción en el torneo antes del partido de ida de las semifinales.

Pero la escuadra "pincharrata" respaldó la participación del futbolista que rescindió su contrato con Racing mediante una medida cautelar concedida por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Con este veredicto reglamentario, Estudiantes de La Plata disputará el título del certamen continental frente a Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.