Copa Libertadores: Sporting Cristal eliminó en los penales a 2 de Mayo y enfrentará a Carabobo

Sporting Cristal eliminó a 2 de Mayo en la Copa Libertadores, tras igualar sin goles este martes en Perú, empatar 2-2 en la llave global, y ganar por 5-4 los lanzamientos penales.

El equipo peruano dominó las acciones tras el empate que cosechó en el duelo de ida en Paraguay, aunque no pudo marcar diferencias dentro del tiempo reglamentario.

En el punto de penal, Cristian Benavente fue el único que falló su penal para Sporting Cristal, mientras que Fernando Cáceres y Ulises Coronel desperdiciaron sus chances y sentenciaron al equipo paraguayo.

En la próxima ronda, Sporting Cristal enfrentará a Carababo, equipo venezolano que eliminó a Huachipato este martes en Talcahuano.