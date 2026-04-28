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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Coquimbo sufrió una dura caída ante Tolima que encendió su grupo de Copa Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se abrió la posibilidad de un cuádruple empate en la tabla.

Coquimbo sufrió una dura caída ante Tolima que encendió su grupo de Copa Libertadores
 Deportes Tolima (Instagram)
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Una dolorosa jornada tuvo Coquimbo Unido como forastero ante Deportes Tolima de Colombia, con una derrota de 3-0 que cortó su invicto en la Copa Libertadores 2026, que desarrolla su tercera fecha grupal.

Los "piratas" sostuvieron una férrea defensa en el primer tiempo, pero durante el complemento los locales golpearon con un penal Sebastián Guzmán (59') y las dianas de Luis Sandoval (65') y Jersson González (78').

Este resultado abrió la opción de que el Grupo B acabe con un empate cuádruple en caso de que Universitario derrote a Nacional este miércoles 29 de abril.

- Más detalles en instantes.

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