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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Con Insulza confirmado: Así quedó el nuevo directorio de Azul Azul

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Panzer" fue confirmado como director del bloque "Romático Viajero".

Con Insulza confirmado: Así quedó el nuevo directorio de Azul Azul
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El exministro y otrora secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, fue confirmado como flamante director de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club Universidad de Chile luego de la Junta de Accionistas que se realiza este martes en las dependencias del CDA.

Insulza asume como director en representación del bloque Romántico Viajero, el cual está ligado a José Ramón Correa, luego de que el abogado, quien también seguirá como director, comprara hace algunas semanas las acciones pertenecientes al grupo Schapira.

En tanto, el bloque Sartor, ligado al expresidente y máximo accionista del club, Michael Clark, quedó representado por Cecilia Pérez, Cristian Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum, Pablo Silva y Francisco Aylwin, quien es hijo del expresidente de la República, Patricio Aylwin.

Mientras que a nombre de la Casa de Estudios estarán Andrés Weintraub y Héctor Humeres.

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