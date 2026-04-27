Michael Glantz, agente de la firma Creative Artists Agency (CAA), se convirtió en una inesperada sensación viral tras difundirse un video que lo muestra sentado y comiendo su ensalada con burrata en medio del momento de pánico vivido el sábado durante el tiroteo en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, cuyo objetivo era el propio presidente Donald Trump.

Mientras decenas de asistentes se agachaban o se lanzaban al suelo y los agentes del Servicio Secreto irrumpían en el salón para proteger a los presentes, Glantz permaneció en su silla y continuó, como si nada, ocupándose de su plato, y ahora los usuarios de redes sociales lo apodan "el hombre de la ensalada".

En declaraciones recogidas por medios locales, Glantz explicó que no sintió miedo: "Soy neoyorquino. Vivimos con sirenas y actividad todo el tiempo. No estaba asustado".

"Tengo problemas en la espalda. No podía tirarme al suelo y, si lo hacía, tendrían que traer gente para levantarme", bromeó el agente, antes de indicar que tampoco quería tirarse con su nuevo esmoquin al "sucio suelo" del Hilton de Washington.

El mencionado hotel donó a refugios de mujeres y niños maltratados las más de 2.600 cenas -principalmente de bistec y langosta- que tenía previstas servir en la cena de gala, antes de que el evento fuese interrumpido y suspendido por el tiroteo.

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