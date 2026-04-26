Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.5°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Presidente Kast

Gas licuado: BancoEstado entregará subsidio este año

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El beneficio está dirigido al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

El Presidente atribuyó la modificación a una norma jurídica que impedía el mecanismo original.

Gas licuado: BancoEstado entregará subsidio este año
 ATON

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, aseguró que es necesario mejorar la comunicación de estas medidas.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente José Antonio Kast anunció que el subsidio para la compra del balón de gas de 15 kilos comprometido para las familias más vulnerables ya no será distribuido a través de municipios, como se había informado inicialmente, sino mediante una plataforma de BancoEstado.

Se optó por un camino de hacer transferencias directas a los beneficiarios a través de un convenio con el BancoEstado que próximamente va a estar operativo y con ese sistema de pago electrónico cada beneficiario podrá ir a la compañía que estime conveniente a canjear ese voucher electrónico por su balón de gas en la oportunidad que nos estime conveniente.

El Mandatario explicó, en una actividad en Concepción, que el cambio responde a una limitación legal que impedía implementar el mecanismo anunciado semanas atrás.

El beneficio está orientado al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares y forma parte de las medidas paliativas ante el alza en el precio de los combustibles.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, valoró el anunció y detalló que "el trabajo ahora del municipio es que todos puedan llegar y que no haya ningún impedimento tecnológico para que las personas accedan".

Muñoz agregó que el cambio ayudará a descongestionar la presión sobre los gobiernos locales y que es necesario mejorar la comunicación de estas medidas.

Nota del editor: La redacción de este artículo fue actualizada para dejar claro que la entrega, a través de BancoEstado, será de un voucher y no de un cilindro. Asimismo se corrigió el alcande de la medida que beneficia al 80% del Registro Social de Hogares.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada