Coquimbo Unido visita a Nacional con la misión de sellar el liderato en la Libertadores

Coquimbo Unido visita a Nacional de Montevideo de este martes en el Gran Parque Central, desde las 20:30 horas (00:30 GMT), con la misión de sellar el liderato en el término del Grupo B de la Copa Libertadores.

El cuadro pirata, dirigido por Hernán Caputto, aseguró la clasificación a los octavos de final la semana pasada, tras los resultados de la quinta fecha, pero este martes, el objetivo es cerrar esta histórica fase grupal como puntero.

Coquimbo Unido tiene 10 puntos y es seguido por Tolima, que tiene siete unidades y el único que puede desplazarlo de la cima, siempre y cuando los aurinegros pierdan en la capital uruguaya y los colombianos lo superen en la diferencia de goles tras el partido con Universitario de Lima.

El campeón del fútbol chileno llega muy confiado tras haber cumplido las metas, y puede afrontar el partido sin presión, a diferencia de los uruguayos, que se jugarán la vida en el Gran Parque Central.

La oncena probable de Coquimbo será con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Benjamín Chandía; Cristián Zavala, Alejandro Azócar y Nicolás Johansen.

Por su lado, Nacional está último en el Grupo B, con cinco puntos, y tiene como obligación conseguir la victoria para por lo menos aspirar al cupo de consuelo en los play-offs de la Copa Sudamericana.

La formación probable del Decano será con Luis Mejía; Tomás Viera, Agustín Rogel, Nicolás Rodríguez, Emiliano Ancheta; Alexander Dos Santos, Juan García, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón, Rodrigo Martínez y Maximiliano Gómez.

El duelo será arbitrado por el argentino Maximiliano Ramírez.

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