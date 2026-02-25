Cortés atajó dos penales y Morales falló uno en la eliminación de Argentinos ante Barcelona de Ecuador

El arquero chileno Brayan Cortés tuvo una injusta jornada este miércoles en la Copa Libertadores, ya que atajó dos penales, pero sus compañeros, incluyendo Iván Morales, desaprovecharon sus oportunidades y perdieron por 5-4 la definición ante Barcelona de Guayaquil en el Estadio "Diego Maradona", quedando eliminado el "Bicho" en la segunda fase.

El equipo de los chilenos había ganado 1-0 la ida en Ecuador la semana pasada y debía aprovechar la localía en La Paternal para sellar la clasificación a la tercera ronda. Sin embargo, los ecuatorianos fueron más efectivos y con un solitario Jhonny Quiñonez (66'), forzaron la tanda de penales.

En la definición, Cortés se lució y atajó el disparo de Tomás Martínez, dejando con gran ventaja a Argentinos. No obstante, Morales falló su penal, detenido por José Contreras.

La situación fue insólita poco después, ya que Cortés atajó otro penal, el de Alex Rangel, pero otro compañero, Daniel Riquelme, lo estrelló en el palo, dejando la clasificación servida para Barcelona.

Finalmente, Milton Celiz anotó su tiro y Eric Godoy falló el tercer penal de Argentinos, tirándola afuera, provocando la algarabía de los ecuatorianos y la desazón del "Bicho" en La Paternal.