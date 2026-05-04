¿Cuándo y dónde ver a Coquimbo Unido ante Universitario por la Libertadores?
El "pirata" necesita hacerse fuerte en casa para romper la paridad total que reina en el Grupo B.
El "pirata" necesita hacerse fuerte en casa para romper la paridad total que reina en el Grupo B.
Coquimbo Unido regresa al Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" este jueves 7 de mayo para enfrentar a Universitario de Deportes de Perú, en un duelo clave por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
El partido entre el "Barbón" y el elenco crema está programado para las 20:00 horas (00:00 GMT) y contará con transmisión en televisión a través de ESPN 5 junto al streaming de Disney+ Premium.
En tanto, el Grupo B mantiene a todos los equipos emparejados con cuatro puntos. No obstante, los nuevos criterios de desempate que dispuso Conmebol y la caída aplastante por 3-0 en su visita a Tolima dejó al cuadro chileno en el último lugar.
Con arbitraje del argentino Maximiliano Ramírez, todos los pormenores estarán disponibles en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.