¿Cuándo y dónde ver a Coquimbo Unido ante Universitario por la Libertadores?

Coquimbo Unido regresa al Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" este jueves 7 de mayo para enfrentar a Universitario de Deportes de Perú, en un duelo clave por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El partido entre el "Barbón" y el elenco crema está programado para las 20:00 horas (00:00 GMT) y contará con transmisión en televisión a través de ESPN 5 junto al streaming de Disney+ Premium.

En tanto, el Grupo B mantiene a todos los equipos emparejados con cuatro puntos. No obstante, los nuevos criterios de desempate que dispuso Conmebol y la caída aplastante por 3-0 en su visita a Tolima dejó al cuadro chileno en el último lugar.

Con arbitraje del argentino Maximiliano Ramírez, todos los pormenores estarán disponibles en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.