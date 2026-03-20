¿Cuándo y dónde ver a Santiago Wanderers ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores Sub 20?

Santiago Wanderers se medirá ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores Sub 20, que se está disputando en Ecuador.

Los "caturros" llegan al partido decisivo invictos, con tres victorias y un empate. El cuadro de Valparaíso venció a Palmeiras por 2-1 en semifinales y se ganó el cupo para estar en la final.

Por su parte, el "Mengao" también se presentará sin perder ningún partido en el certamen y derrotó a Olimpia por 2-1 en la otra semifinal.

¿Cuándo y dónde ver a Santiago Wanderers en la final de la Copa Libertadores?

El encuentro entre porteños y cariocas está programado para jugarse el domingo 22 de marzo a las 18:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio IDV de Quito.

El cotejo será transmitido en televisión abierta por Chilevisión. También podrás verlo por los DSports y Pluto TV.