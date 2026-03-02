¿Cuándo y dónde ver la ida de O'Higgins ante Tolima por la Fase 3 de Copa Libertadores?
El cuadro celeste llegará al encuentro con tres derrotas consecutivas en la Liga de Primera.
O'Higgins se medirá ante Tolima por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores.
El cuadro celeste llegó a esta instancia tras eliminar por penales a Bahía en Brasil. Sin embargo, los de Rancagua vienen de perder ante Palestino por 4-2 en la quinta fecha de la Liga de Primera y acumulan tres derrotas consecutivas en el torneo nacional.
Por su parte, los colombianos se instalaron en esta fase tras imponerse frente a Deportivo Táchira también por tanda de la pena máxima. Además, los cafeteros se presentarán al compromiso con buenas sensaciones luego de derrotar a Atlético Nacional en el Torneo de Apertura de Colombia.
El cotejo está programado para jugarse este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio El Teniente.
Podrás ver el encuentro en televisión abierta por Chilevisión, en TV cable por ESPN Premium y por Disney+ Premium en streaming.
También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.