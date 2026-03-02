Síguenos:
Tópicos: País | Vivienda

Gobierno dio por cumplida la meta de su Plan de Emergencia Habitacional: 260 mil viviendas entregadas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Se implementó en condiciones adversas, con un sector de la construcción deprimido por los efectos de la pandemia y un alto costo de materiales", destacó el ministro Montes.

Resaltó que la extensión de la iniciativa hasta 2029 "consolida una gestión con visión de Estado y capacidad técnica renovada para enfrentar el déficit en el país".

Gobierno dio por cumplida la meta de su Plan de Emergencia Habitacional: 260 mil viviendas entregadas
 ATON (referencial)
 ATON (referencial)

"Vamos a dejar en desarrollo 150 mil viviendas más", anunció Montes, y abogó por que la Administración Kast pueda "avanzar mucho más rápido en tener una cantidad significativa de soluciones".
El ministro Carlos Montes anunció este lunes que el Gobierno logró cumplir su meta de entregar 260 mil viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional comprometido por el Presidente Boric.

Hasta enero de este año, el proyecto registraba un avance del 95%, con poco más de 247.000 unidades terminadas y, durante febrero, más de 13.000 viviendas adicionales fueron entregadas, detalló la cartera.

Durante de una visita inspectiva a las obras del proyecto habitacional "Chincol" en la comuna de Renca, el ministro Montes destacó: "Hemos cumplido con lo que nos comprometimos cuando el Presidente nos encomendó esta misión. Este hito resulta aún más significativo si consideramos que se implementó en condiciones adversas, con un sector de la construcción deprimido por los efectos de la pandemia, el alto costo de los materiales y las barreras de acceso al crédito para las familias".

"Además, vamos a dejar en desarrollo 150 mil viviendas más, de tal forma que, en los próximos años, partiendo de este año en adelante, se pueda avanzar mucho más rápido en tener una cantidad significativa de soluciones, como requieren las familias chilenas", informó el secretario de Estado.

El titular del Minvu subrayó la extensión del programa hasta 2029, "porque se consolida una gestión con visión de Estado y capacidad técnica renovada para enfrentar el déficit habitacional en el país".

Cumplimiento de metas regionales

El Minvu detalló que 10 regiones del país también cumplieron sus metas locales y que el plan logró tener presencia en el 97% de las comunas de Chile. Sin embargo, el panorama sigue siendo desafiante.

Según los datos del Censo 2024, el déficit habitacional cuantitativo en Chile se sitúa por sobre los 491 mil requerimientos de nuevas viviendas, marcando uno de los desafíos para la administración entrante de José Antonio Kast. 

