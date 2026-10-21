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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

¿Cuándo y dónde ver la revancha entre Flamengo de Pulgar y Estudiantes por la Libertadores?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro del volante chileno buscará el paso a la gran final en el Maracaná.

¿Cuándo y dónde ver la revancha entre Flamengo de Pulgar y Estudiantes por la Libertadores?
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Flamengo, club que cuenta en sus filas con el volante chileno Erick Pulgar, recibirá a Estudiantes de La Plata en el Maracaná por la revancha en las semis de la Copa Libertadores, en un duelo que se disputará este jueves 22 de octubre tras el 0-0 registrado en la ida.

El partido está programado para las 21:30 horas (00:30 GMT) y será transmitido en televisión por las señales de ESPN Premium y ESPN 5.

En tanto, en streaming se podrá ver por Disney+ Premium, además de las plataformas digitales de Chilevisión Web y Chilevisión YouTube.

Pulgar asoma como pieza clave en la oncena del "Mengao", elenco que llega con la confianza tras golear 3-0 a Bahía por el Brasileirao y que ostenta un notable registro de 14 compromisos consecutivos sin conocer la derrota como local en el coloso carioca.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.

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