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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Diego Sánchez y choque copero en Lima: "Estamos muy bien preparados para este partido"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El experimentado portero anticipó el duelo del cuadro "pirata" frente a Universitario.

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El plantel de Coquimbo Unido ya se encuentra en territorio peruano para afinar los últimos detalles de cara a su próximo desafío por el Grupo B de la Copa Libertadores, instancia donde el guardameta Diego Sánchez anticipó el duro encuentro frente a Universitario de Deportes programado para este martes 14 de abril a las 22:00 horas en el Estadio Monumental de Lima.

Tras igualar en su debut copero frente a Nacional de Uruguay, el elenco "pirata" buscará sumar su primera victoria continental en calidad de forastero.

En su arribo a la capital incaica, el arquero nacional entregó sus impresiones sobre el compromiso que disputarán ante el vigente campeón del fútbol peruano.

"Es un duro rival, estamos muy bien preparados para este partido", fueron las declaraciones del futbolista ante los medios de comunicación que aguardaban por la delegación aurinegra en el aeropuerto.

Consultado sobre el estado anímico del grupo para afrontar este complejo escenario internacional, el experimentado jugador fue enfático en destacar el convencimiento del plantel de cara a este crucial duelo. "Estamos motivados con cualquier equipo. Contra quien nos toque estamos motivados, la motivación siempre es nuestra", remarcó el portero chileno.

Por otra parte, descartó que la masiva presencia de hinchas locales en el recinto limeño vaya a ser un factor que intimide al equipo chileno al momento de saltar a la cancha. "Sabemos a lo que venimos, sabemos que somos visita y es un equipo fuerte que tiene mucha barra. Ya está más que estudiado eso", sentenció con total seguridad.

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