Entrenador de Tolima lanzó potente reclamo en la previa del duelo ante O'Higgins por Libertadores

En la previa del encuentro entre O'Higgins y Tolima por la ida de la tercera y última fase previa de Copa Libertadores, Lucas González, técnico del cuadro colombiano lanzó un potente reclamo contra la Liga colombiana, donde pueden tener como máximo 25 jugadores en el plantel.

"Es injusto que tengamos que viajar a Chile en un viaje tan largo para representar a Colombia y contar con los mismos jugadores que los equipos que no compiten internacionalmente. Eso complica las cosas", expresó el entrenador.

El DT avisó a sus pupilos que no pueden bajar el nivel tras el buen desempeño en el triunfo ante Atlético Nacional. "Ellos se meten en un problema conmigo porque un rendimiento por debajo del que mostraron hoy, ahora no lo voy a aceptar", explicó.

El cotejo entre celestes y cafeteros está programado para jugarse este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio El Teniente de Rancagua.