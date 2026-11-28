El experimentado portero uruguayo Fernando Muslera anunció su retiro del fútbol profesional a los 40 años, luego de la derrota por 1-0 que sufrió Estudiantes de La Plata ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026, disputada en Montevideo.

"Me voy feliz de haber competido hasta el último día", declaró el guardameta a ESPN, reconociendo sentir "mucha amargura" por el resultado, aunque valoró la campaña del conjunto argentino y la posibilidad de disputar su último encuentro en su país natal.

"Me voy muy feliz, es un cierre de carrera espectacular, más allá del resultado, esto es parte del fútbol", agregó Muslera, quien confirmó que comunicó su decisión a la dirigencia de Estudiantes y que este sábado se despidió de cada uno de sus compañeros.

El uruguayo cerró una extensa trayectoria que incluyó pasos por Lazio y Galatasaray, además de cuatro participaciones mundialistas y la conquista de la Copa América 2011 con la selección de su país.