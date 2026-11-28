A 48 horas de la votación de la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en la Cámara de Diputadas y Diputados, las bancadas de la oposición hicieron este sábado un nuevo llamado a aprobar el líbelo el lunes 30 de noviembre.

El juicio político aborda las rebajas de condena otorgadas a pederastas, beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad y eventuales infracciones al principio de probidad.

A dos días de la deliberación, las bancadas hicieron un llamado a respaldar la acción política y advirtieron que abstenerse tiene el mismo efecto que rechazar el líbelo.

"Debemos estar a la altura de lo que nos está exigiendo la ciudadanía: que el ministro Rabat asuma su responsabilidad política en la rebaja de penas, y sea removido de su cargo. Por eso hago un llamado a la ciudadanía a estar atenta a la votación de la AC este lunes", dijo la diputada Andrea Parra, jefa de la bancada PPD-independientes.

Asimismo, enfatizó que "hay dos caminos: por un lado, quienes estamos del lado de las víctimas, de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, y por el otro, quienes están del lado de los victimarios, violadores, abusadores y pederastas. Abstenerse no es una opción porque significa salvar al ministro Rabat".

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El jefe de bancada PS, Raúl Leiva, espera que "los parlamentarios entiendan y comprendan que aquí hay infracción legal y constitucional que habilita a la acusación constitucional y además el sentir de la ciudadanía". En ese sentido, planteó que apoyar o rechazar la acusación es legítimo, pero advirtió que "lo complejo" del caso es que se trata de un ministro que "anticipó condenas, rebajó condenas, no por cualquier delito, sino que por violación y abuso sexual de menor de edad".

De esa forma, el diputado fue más allá y apuntó que "tienen que asumir la responsabilidad quienes se abstengan y voten amarillo. La abstención se suma a la negativa a votar en contra de la acusación constitucional. Aquí hay dos alternativas, o se vota a favor de acusación constitucional o en contra, y quienes votan abstención o se abstenga están votando en contra, vale decir, validando la posición del ministro Rabat y del Gobierno del presidente Kast".

"Quienes no vayan tendrán que darle una explicación al país"

Por otro lado, la diputada Daniela Serrano, jefa de bancada PC e independientes, enfatizó que "esto no se trata de un mero cálculo de cuántos votos tiene la oposición y cuántos votos no. Acá se trata de una responsabilidad con las víctimas, de hacer valer nuestra atribución fiscalizadora ante un ministro que no tenía obligación alguna de conceder un beneficio".

"Quienes no vayan a votar el día lunes a la Cámara de Diputados y Diputadas tendrán que darle una explicación al país si están del lado de las víctimas o están del lado de hoy día blindar a un ministro de Estado que ha mentido sistemáticamente tanto a la Cámara de Diputados como al país", aseveró.

El jefe de bancada del Partido Liberal, Luis Malla, sostuvo que "no es una disputa entre izquierdas y derechas, es una cuestión de humanidad, de justicia y de respeto por las víctimas. Es inaceptable que un gobierno que llegó prometiendo seguridad haya terminado beneficiando a violadores y abusadores de menores de edad, y que hasta el día de hoy el ministro siga eludiendo su responsabilidad".

"El Estado abandonó a las víctimas cuando tomaron la decisión de rebajar penas a pedófilos y violadores de derechos humanos. El lunes rechazar o abstenerse, es lo mismo, es defender la impunidad de estos criminales atroces y defender a Rabat y al gobierno. Abstenerse es seguir abandonando a las víctimas. Esperamos que las y los diputados voten como la mayoría de los chilenos y chilenas esperan", sostuvo Emilia Schneider, jefa de bancada del Frente Amplio.

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El jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, sostuvo que para la colectividad aprobar la acción es "un tema de principios. El ministro que rebajó las condenas y conscientemente terminó liberando a violadores y abusadores de niños y niñas debe asumir su responsabilidad, ya que cometió infracciones legales y constitucionales".

"Esta AC permitirá saber si los parlamentarios están por sancionar a quien permitió la libertad de estos abusadores y violadores de menores o prefieren defender al ministro Rabat solo por fidelidad al Gobierno de Kast. Llegó la hora de la verdad y de saber dónde están las prioridades de los parlamentarios", cerró.