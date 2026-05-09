Guido Vadalá entró al equipo de la fecha en la Libertadores con su doblete para Coquimbo

A diferencia de lo ocurrido en semanas anteriores, esta semana la Conmebol solo destacó a un representante del fútbol chileno dentro de los equipos de la semana en sus torneos internacionales: Guido Vadalá, de Coquimbo Unido.

El "10" fue héroe y figura excluyente en la victoria por 2-1 de los "piratas" sobre Universitario de Deportes en el marco de la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

En dicho compromiso, el argentino marcó un doblete que le permitió al elenco pirata quedarse con los tres puntos e igualar la línea de Deportes Tolima con siete unidades.

El jugador aurinegro figura en la oncena junto a Giancarlo SSchiavone (Universidad Central); Ignacio Ovando (Rosario Central), Richet Gomez (Always Ready), Gustavo Henrique (Corinthians); Reinaldo (Mirassol), Ramón Sosa (Palmeiras), Héctor Villalba (Barcelona); Luis Sandoval (Tolima), Pablo Vegetti (Cerro Porteño) y Hugo Rodallega (Santa Fe).