Guido Vadalá entró al equipo de la fecha en la Libertadores con su doblete para Coquimbo
El volante lideró la valiosa remontada aurinegra como local.
El volante lideró la valiosa remontada aurinegra como local.
A diferencia de lo ocurrido en semanas anteriores, esta semana la Conmebol solo destacó a un representante del fútbol chileno dentro de los equipos de la semana en sus torneos internacionales: Guido Vadalá, de Coquimbo Unido.
El "10" fue héroe y figura excluyente en la victoria por 2-1 de los "piratas" sobre Universitario de Deportes en el marco de la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.
En dicho compromiso, el argentino marcó un doblete que le permitió al elenco pirata quedarse con los tres puntos e igualar la línea de Deportes Tolima con siete unidades.
El jugador aurinegro figura en la oncena junto a Giancarlo SSchiavone (Universidad Central); Ignacio Ovando (Rosario Central), Richet Gomez (Always Ready), Gustavo Henrique (Corinthians); Reinaldo (Mirassol), Ramón Sosa (Palmeiras), Héctor Villalba (Barcelona); Luis Sandoval (Tolima), Pablo Vegetti (Cerro Porteño) y Hugo Rodallega (Santa Fe).