Coquimbo se afianzó en la Libertadores tras una valiosa remontada ante Universitario

Coquimbo Unido puso sobre la mesa su fuerza y coraje para conquistar un importante triunfo de 2-1 ante Universitario de Deportes, resultado que permitió al campeón chileno tomar distancia en el Grupo B de la Copa Libertadores tras la cuarta fecha.

El elenco de Hernán Caputto trató de empujar primero, aunque la defensa peruana respondió y logró algunos acercamientos por las bandas en un trámite parejo, más allá del rol típico de local contra visitante.

Sin embargo, un desajuste en un córner permitió a la U limeña pegar primero: A los 33', un córner forastero terminó en un tiro en el travesaño, la defensa se durmió y Alex Valera marcó ante una tardía reacción de Diego Sánchez y Juan Cornejo para sacarla.

Al campeón chileno se le agotó el tiempo para equiparar antes del descanso. De todas formas, empató a los cinco minutos del complemento gracias a Guido Vadalá y su aparición en área chica, aprovechando que Nicolás Johansen quedó corto por poco y el balón pasó de largo.

Fuera de algunos desbordes sin definición concreta de Universitario, los "Piratas" se afirmaron y tomaron las riendas para buscar el segundo gol. Aunque el trámite siguió siendo parejo al no existir tantas llegadas claras, Coquimbo Unido fue superior.

Vadalá repitió en la cuenta a los 72' con un gran remate en medio del tumulto luego de un tiro de esquina, sellando la remontada coquimbana.

El propio "10" aurinegro tuvo en sus pies cerrar el triplete para liquidar el marcador, pero Matías Di Benedetto la sacó sobre la línea luego de la definición por encima del arquero chileno-peruano Miguel "Manotas" Vargas; formado en Universidad Católica.

De esta manera, Coquimbo Unido y Deportes Tolima lideran con siete puntos, alejándose de Universitario y Nacional que suman cuatro unidades en la tabla.

El siguiente duelo copero del elenco chileno será en el "Francisco Sánchez Rumoroso" ante Tolima el martes 19 de mayo (18:00), para cerrar de visita ante Nacional de Uruguay el martes 26 (20:30).