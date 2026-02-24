Huachipato quedó eliminado en la Copa Libertadores tras amarga caída ante Carabobo

Huachipato quedó eliminado este martes en la segunda fase de la Copa Libertadores de América, tras caer por 1-2 ante Carabobo de Venezuela en Talcahuano y perder por 1-3 la llave global.

El primer cuarto de hora, Huachipato tuvo tres ocasiones claras para abrir el marcador, sin embargo, gracias al portero del elenco venezolano Lucas Bruera no pudo convertir el primer gol del encuentro.

A los 29 minutos, Eric Ramírez abrió la cuenta para Carabobo tras una gran jugada individual en un contra golpe letal para los acereros.

Casi en el término de la primera mitad (43'), Edson Tortolero marcó un golazo de tiro libre para ampliar la ventaja para los dirigidos por Daniel Farias.

En la agonía del compromiso los metalúrgicos lograron descontar con una anotación de cabeza del inagotable delantero paraguayo Cris Martínez (86'), pero los esfuerzos de la escuadra del Biobío no alcanzaron para dar vuelta la serie y se fue eliminado del torneo de clubes más importante del continente.



Huachipato ahora tendrá que enfocarse en los torneos nacionales y este sábado 28 de febrero visitará a Deportes Limache a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota.

Por su parte, Carabobo seguirá en la Copa Libertadores y en Fase 3 se medirá ante el ganador del duelo entre 2 de Mayo y Sporting Cristal.