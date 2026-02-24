Independiente Medellín avanzó a tercera fase de la Libertadores tras eliminar a Liverpool de Uruguay

Independiente Medellín avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores 2026, tras empatar 0-0 con Liverpool de Uruguay y ganar por 2-1 la llave global.

El cuadro colombiano había ganado el duelo de ida en Montevideo y selló la clasificación este martes, con la igualdad sin goles en el "Atanasio Girardot" de Medellín.

En la siguiente ronda, el DIM enfrentará al ganador de la llave entre Juventud de Las Piedras y Guaraní.