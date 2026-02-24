Jaime García y la eliminación de Huachipato en la Libertadores: Deja lecciones grandes

Huachipato se despidió de la Copa Libertadores tras caer 2-1 ante Carabobo en el Estadio CAP, resultado que selló su eliminación en la Fase 2 del certamen continental. Tras el cotejo, el técnico Jaime García apuntó a las "lecciones" que aprendió con la derrota.

"Tratamos por todos lados, ellos lo trabajaron bien, cerraron cuando tenían que cerrar y nos costó. Deja lecciones grandes esto y hay que dar vuelta esto muy rápido", comentó García.

El entrenador metalúrgico asumió la responsabilidad de levantar al plantel acerero tras la derrota. "Tengo que levantar un grupo entero, entonces estoy para analizar, para ver qué podemos seguir corrigiendo y ya está. Felicitar a Carabobo, porque no es fácil tampoco venir a jugarnos acá", apuntó.

Pese a la eliminación, García recalcó que el foco debe estar en lo que viene. "Este partido ya quedó, ya se fue la Copa, estamos con una tristeza tremenda, pero hasta hoy, explicó.

"El grupo está muy enfocado en lo que quiere. Se perdió, es lamentable, pero esto es rápido y tengo que tratar que no les afecte", concluyó.