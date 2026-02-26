Juventud de Las Piedras dio otro golpe y eliminó a Guaraní en la segunda fase de la Libertadores

El club Juventud de Las Piedras dio un nuevo golpe en su primera Copa Libertadores y eliminó a Guaraní como forastero por un agónico 2-1, avanzando a la Fase 3 que, de paso, le aseguró al menos disputar la etapa grupal de la Sudamericana.

La ida quedó 0-0 en casa y el cuadro paraguayo quedó con uno menos por la expulsión de Sebastián Zaracho al minuto 47'.

Los uruguayos aprovecharon la diferencia numérica para ponerse arriba tres minutos después con la anotación de Federico Barrandeguy. Sin embargo, el arquero Gaspar Servio anotó de penal a los 56' para el empate parcial de Guaraní.

A los 90+4' llegó el gol decisivo para Juventud: Agustín Alaniz encontró a Bruno Larregui con un pase bombeado, Servio atajó y Ramiro Peralta arremetió sobre el segundo palo para empujarla a la red.

De esta manera, el también verdugo de la Universidad Católica de Ecuador se medirá con Deportivo Independiente Medellín (Colombia) en la última ronda previa a los grupos de la Libertadores.