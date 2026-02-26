Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago22.3°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Venezuela | Relaciones Exteriores

Delcy Rodríguez llama "socio y amigo" a Trump y le pide cesar bloqueo a Venezuela

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La presidenta encargada celebró que el republicano se refiriera de la misma manera a Caracas en su discurso del Estado de la Unión.

Además, aseguró que su país "nunca ha sido enemigo" de EE.UU. y "siempre ha tenido una concepción geopolítica de amistad y cooperación".

Delcy Rodríguez llama
 EFE (archivo)

"Como amigo, como socio, cese ya a las sanciones y al bloqueo contra nuestra patria", solicitó la líder chavista.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al mandatario estadounidense, Donald Trump, a quien llamó "socio y amigo", el cese del bloqueo contra el país sudamericano, luego de celebrar que el republicano se refiriera de la misma manera a Caracas en su discurso del Estado de la Unión.

En esa oportunidad, Trump destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó "nuevo amigo y socio".

"Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los EE.UU., cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", dijo Rodríguez en un acto con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño, transmitido por el canal estatal VTV.

La líder chavista celebró que Trump se refiriera a Venezuela como el "nuevo amigo y socio" de EE.UU. y aseguró que su país "nunca ha sido país enemigo" de la nación norteamericana, y que "siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación".

"Venezuela nunca ha sido país que amenace a los EE.UU. ni a ningún país del planeta", expresó.

El gobierno chavista ha denunciado en múltiples ocasiones que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de EE.UU.

El pasado 27 de enero, Rodríguez anunció un desbloqueo de activos de su país en EE.UU. como resultado de los diálogos con el gobierno de Trump, e informó la compra -en la nación norteamericana- de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

Después de la captura de Nicolás Maduro a principios de enero, las relaciones diplomáticas con Venezuela se han restablecido y las empresas estadounidenses se están posicionando para reactivar las conexiones comerciales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada