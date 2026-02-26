Delcy Rodríguez llama "socio y amigo" a Trump y le pide cesar bloqueo a Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al mandatario estadounidense, Donald Trump, a quien llamó "socio y amigo", el cese del bloqueo contra el país sudamericano, luego de celebrar que el republicano se refiriera de la misma manera a Caracas en su discurso del Estado de la Unión.

En esa oportunidad, Trump destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó "nuevo amigo y socio".

"Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los EE.UU., cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", dijo Rodríguez en un acto con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño, transmitido por el canal estatal VTV.

La líder chavista celebró que Trump se refiriera a Venezuela como el "nuevo amigo y socio" de EE.UU. y aseguró que su país "nunca ha sido país enemigo" de la nación norteamericana, y que "siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación".

"Venezuela nunca ha sido país que amenace a los EE.UU. ni a ningún país del planeta", expresó.

El gobierno chavista ha denunciado en múltiples ocasiones que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de EE.UU.

El pasado 27 de enero, Rodríguez anunció un desbloqueo de activos de su país en EE.UU. como resultado de los diálogos con el gobierno de Trump, e informó la compra -en la nación norteamericana- de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

Después de la captura de Nicolás Maduro a principios de enero, las relaciones diplomáticas con Venezuela se han restablecido y las empresas estadounidenses se están posicionando para reactivar las conexiones comerciales.