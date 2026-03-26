Kylian Mbappé dejó abierta la puerta a jugar en la Copa Libertadores

En la antesala del amistoso entre Brasil y Francia, el delantero Kylian Mbappé sorprendió con una distendida respuesta sobre jugar la Copa Libertadores, dejando abierta la posibilidad de estar presente en el certamen sudamericano.

El atacante de Real Madrid no descartó vivirla de cerca en algún momento. "¿Jugar la Libertadores? Nunca sabemos lo que puede pasar", comentó el galo.

"Le voy a decir a Vini (Vinicius Júnior) si me deja ir a ver un partido de Flamengo en Copa Libertadores", añadió.

La escuadra francesa se enfrentará a la Verdemarela este jueves 26 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio Gillete en Estados Unidos.