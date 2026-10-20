La U cayó ante Libertad y quedó contra las cuerdas en la Copa Libertadores Femenina

Un complejo panorama y un duro golpe sufrió Universidad de Chile luego de tropezar este lunes tras caer por 2-1 frente a Libertad de Paraguay en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, resultado que complicó seriamente sus opciones de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

El elenco universitario arrancó con mayor iniciativa y posesión en los primeros minutos; sin embargo, pagó caro sus desconexiones defensivas. A los 11', tras un tiro de esquina, Paola Genes ganó por aire para abrir la cuenta en favor del conjunto de Asunción.

La cuesta se puso aún más empinada a los 27 minutos, cuando las azules quedaron mal paradas en el fondo y María Tamay aprovechó las licencias para decretar el 2-0. Pese a que en el complemento la U se volcó al ataque en busca de la remontada, el descuento de Constanza Santander llegó recién a los 88', haciéndose insuficiente para rescatar el empate.

Con este traspié, la tabla del Grupo D quedó liderada por Deportivo Cali y Libertad con 4 unidades, mientras que la U y Nacional de Montevideo comparten la parte baja con solo 1 punto.

¿Qué necesita la U para clasificar a cuartos de final?

El equipo azul cerrará su participación en la fase grupal este jueves 22 de octubre enfrentando a Deportivo Cali, en un partido donde solo le sirve ganar. Un empate o una derrota consumará su inmediata eliminación del certamen continental.

Si la U gana y Libertad suma ante Nacional: Las azules clasificarán automáticamente como segundas de la zona con 4 puntos, superando a Deportivo Cali por el criterio de resultado directo entre ambos equipos.

Si la U gana y Nacional derrota a Libertad: Se producirá un cuádruple empate con 4 unidades entre todos los integrantes del grupo, y en ese caso, la clasificación a cuartos se dirimirá en el siguiente orden: Diferencia de goles; Mayor cantidad de goles a favor anotados; Menor número de tarjetas rojas recibidas y Menor número de tarjetas amarillas.