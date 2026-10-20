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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue acribillado en su departamento en Puente Alto

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Un grupo de desconocidos irrumpió en la vivienda y percutó tiros en la cabeza de la víctima chilena de 32 años.

La principal línea investigativa apunta hacia un ajuste de cuentas producto de disputas entre bandas rivales.

Hombre fue acribillado en su departamento en Puente Alto
 Equipo de Contra el Crimen Organizado y Homicidios

Detectives recaban evidencia y testimonios en el sitio del suceso.

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El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) investiga el asesinato de un hombre chileno de 32 años, quien recibió dos impactos balísticos en la cabeza al interior de su departamento, en la comuna de Puente Alto.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un grupo de sujetos ingresó al inmueble y disparó directamente contra la víctima, provocándole la muerte.

La principal línea investigativa apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con un conflicto entre bandas rivales, ya que, preliminarmente, no se registraron discusiones previas ni indicios de un intento de robo.

El fiscal Nicolás Núñez confirmó que "se trata de un homicidio consumado de un ciudadano chileno, quien recibió dos impactos balísticos en la cabeza, lo que le provocó la muerte".

"Nos encontramos realizando con la Policía de Investigaciones y el Laboratorio de Criminalística de dicha institución diversas diligencias, tanto en el sitio del suceso como en sus alrededores. Estamos tomando declaraciones de testigos, levantando evidencia criminalística con el fin de esclarecer los hechos", señaló. 

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