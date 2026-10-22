La U quedó eliminada en la Copa Libertadores Femenina tras caída con Deportivo Cali
Las azules terminaron en el tercer lugar del Grupo D.
Las azules terminaron en el tercer lugar del Grupo D.
Universidad de Chile quedó eliminada de la Copa Libertadores Femenina en Quito, Ecuador, tras sufrir una dura derrota por 2-3 ante Deportivo Cali en el Estadio Banco Guayaquil, en el cierre del Grupo D.
Las azules llegaron a este compromiso con posibilidades, y pese a no depender de sí mismas, la condición obligatoria era ganar para seguir soñando, pero fueron superadas por el nivel del club colombiano.
Deportivo Cali llegó a estar 0-3 arriba en el marcador pasada la media hora de juego, con los goles de María Morales (7' de tiro libre y 35') e Ingrid Guerra (17').
La U despertó antes del descanso y soñó con la remontada. Primero descontó Daniela Zamora con un penal (38') y un minuto después llegó un autogol de Stefanía Perlaza.
Sin embargo, los dos descuentos alertaron a las jugadores de Cali, que reforzó el control del partido y manejó la ventaja en la segunda parte, terminando con el sueño de las chilenas.
Con el resultado, la U terminó en el tercer lugar; mientras que Deportivo Cali clasificó como puntero de grupo a cuartos de final.
El próximo desafío de Universidad de Chile será en la Liga Femenina de nuestro país, en donde enfrentará en semifinales a Universidad Católica, en duelos que deben ser programados por la ANFP.