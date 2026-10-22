Enadi: Kast presentó iniciativa para identificar empleos con anticipación y lograr contrataciones

El Presidente José Antonio Kast lanzó esta jornada la Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (Enadi), que busca identificar empleos con anticipación ante un proyecto de inversión y preparar a los trabajadores facilitando el acceso a su capacitación y certificación.

La iniciativa fue presentada en la comuna de La Pintana, a las afueras de las obras de la futura Línea 9 del Metro de Santiago; y coordinará a empresas, contratistas y organismos públicos para identificar perfiles laborales, número de trabajadores y las fechas de su eventual contratación, a fin de orientar los programas de preparación de competencias.

De este modo, la plataforma también persigue identificar con meses de anticipación los empleos que generarán los proyectos de inversión pública y privada. A juicio del Mandatario, uno de los problemas laborales consisten en que los potenciales empleados se enteran de las obras cuando ya comenzaron.

"No hay una noticia previa. No se le avisa a la comunidad", pero cuando el trabajador tiene información anticipada a la mano del empleo, "a lo mejor alcanza a hacer un pequeño curso y se certifica. Es distinto cuando llega a esa faena con los datos y los antecedentes necesarios para que lo contraten", afirmó.

"Se ve la luz al final del túnel", dice Kast ante el desempleo

Mismo diagnóstico tuvo el ministro del Trabajo, Tomás Rau, también presente en la instancia: "Tenemos que saber qué trabajadores necesitará (un proyecto) y preparar a las personas antes de que llegue el momento de contratar".

La falta de coordinación puede provocar que "los proyectos pueden retrasarse, las vacantes quedan sin cubrir y muchas personas siguen desempleadas", alertó.

La Enadi se suma a otras iniciativas del Ejecutivo para enfrentar la crítica tasa de desempleo actual en Chile -que alcanzó 9,6% entre junio y agosto-, como el plan Chile Despega.

En este contexto, Kast aseguró que "todo lo que hoy día se recibe de solicitudes de inversión se va a traducir en empleos formales (...). ¿Tenemos una emergencia en temas laborales? Sí, pero se ve la luz al final del túnel".