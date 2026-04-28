La UC buscará retomar el rumbo con su visita a Barcelona por la Copa Libertadores

Este miércoles 29 de abril, Universidad Católica vuelve a la acción en la Copa Libertadores midiéndose ante Barcelona SC en Ecuador, por la tercera jornada del Grupo D.

El equipo chileno tiene la misión de nuevamente sumar puntos como forastero, luego de vencer a Cruzeiro en Brasil. Los de Guayaquil, en tanto, llegan con sendas derrotas en las dos primeras jornadas coperas.

Además de la necesidad por no ceder en la tabla, los "cruzados" también buscarán lavar sus heridas luego de dos derrotas al hilo en la Liga de Primera.

La UC cayó por 2-1 en el Claro Arena frente a Unión La Calera, para luego sucumbir por 1-0 en el clásico ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, con una actuación lejos de ser óptima.

Tras el mencionado duelo con los azules, Justo Giani puso el foco en el partido con Barcelona, incluyendo una indirecta a la U: "Tenemos la suerte de jugar copa internacional. Hay otros equipos que se tienen que esperar al otro fin de semana (para jugar); nosotros no, nosotros tenemos un viaje, una revancha rápida, que es lo que el grupo quiere".

El DT Daniel Garnero, por su parte, señaló tras la llegada a Guayaquil que será "un partido difícil, como todos. El triunfo en Brasil (ante Cruzeiro) fue muy importante y lo tenemos que revalidar acá".

Católica formará con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

En cuanto a Barcelona SC, luego de su última caída internacional con Boca Juniors sumó una derrota de 3-1 ante Macará por la liga ecuatoriana, para luego vencer 2-1 a Mushuc Runa.

Su último cotejo fue un empate 1-1 ante Orense el fin de semana, resultado que lo dejó cuarto de su torneo local a seis puntos del líder Independiente del Valle.

Pese a las turbulencias, el DT César Farías demostró su confianza: "Cuando un equipo viene luchando, luchando y luchando, se acerca un momento de alegría y estoy seguro que estamos cerca de dar un momento de alegría".

El partido arrancará a las 20:00 horas de Chile (00:00 GMT) con arbitraje del peruano Roberto Pérez. Podrás seguir todo el desarrollo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.