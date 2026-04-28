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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Libertadores: Cruzeiro derrotó a Boca y asumió el liderato en el grupo de la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo brasileño se vio beneficiado por la expulsión de Adam Bareiro.

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Cruzeiro derrotó por 1-0 a Boca Juniors en Brasil y asumió el liderato del Grupo D, donde está Universidad Católica, en la Copa Libertadores, en un partido marcado por la fricción, el juego fuerte y constantes enfrentamientos entre jugadores.

El encuentro fue intenso desde el inicio, con varias faltas duras y un alto número de tarjetas. En el primer tiempo fueron amonestados Leandro Paredes (7'), Kaio Jorge (25'), Fagner (29'), además de Gerson y Adam Bareiro (40'). La tensión aumentó antes del descanso con la expulsión de Bareiro a los 45+1', dejando a Boca con un hombre menos.

En el complemento, Cruzeiro aprovechó la superioridad numérica y encontró el gol a los 83 minutos, cuando Neiser Villarreal marcó el único tanto del partido tras asistencia de Kaio Jorge.

El tramo final mantuvo la intensidad, con nuevas amonestaciones para Matheus Pereira y Lautaro Blanco (87'), además de Ayrton Costa (90'), en un cierre cargado de tensión.

Tras el pitazo final, la fricción se amplió con discusiones entre jugadores de ambos equipos que derivaron en una gresca generalizada en el campo.

Con este resultado, Cruzeiro llegó a 6 puntos y se ubicó como líder del grupo, mientras Boca Juniors quedó segundo también con 6 unidades, seguido por Universidad Católica con 3 puntos.

Así marcha la tabla del Grupo D

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