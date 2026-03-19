Los duros rivales de Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026
Los cruzados debutarán en el torneo continental en la segunda semana de abril.
Los cruzados debutarán en el torneo continental en la segunda semana de abril.
Universidad Católica, subcampeón del fútbol chileno, conoció este jueves sus rivales para la fase grupal de la Copa Libertadores 2026, destacando dos colosos de América: Boca Juniors y Cruzeiro.
El equipo dirigido por Daniel Garnero estaba en el Bombo 3 y clasificó directo a la fase grupal como Chile 2, tras haber terminado el año pasado en el segundo lugar de la Liga de Primera.
Los cruzados quedaron emparejados en el Grupo D con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.
Boca Juniors es el segundo equipo más ganador en la historia del torneo, con seis títulos, y en su plantel cuenta con la presencia de dos jugadores chilenos: Williams Alarcón y Carlos Palacios, quien está lesionado. Para el club argentino, es su regreso a la Copa Libertadores después de dos años.
Cruzeiro, por su parte, ha ganado en dos ocasiones el título continental, y clasificó a la presente edición tras haber finalizado en el tercer lugar del Brasileirao en 2025.
Por último, Barcelona de Guayaquil, subcampeón en dos ocasiones, llega con gran confianza a la fase grupal, tras haber eliminado a dos clubes con historia en la fase previa: Argentinos Juniors, equipo de los chilenos Brayan Cortés e Iván Morales, y Botafogo.
La primera fecha de la fase grupal se disputará entre el 7 y el 9 de abril, mientras que la última jornada será entre el 26 y 28 de mayo.
Los dos mejores de este grupo avanzarán a octavos de final, fase que se disputará en agosto, después del receso por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
El que termine en el tercer puesto de la fase grupal, pasará a un repechaje de la Copa Sudamericana; y el último lugar quedará eliminado de toda competencia internacional.