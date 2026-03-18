Los equipos chilenos conocerán sus grupos en el sorteo de la Libertadores y Sudamericana

Este jueves 19 de marzo, en Paraguay, la Conmebol celebrará el sorteo para las fases de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026, que definirá a los rivales de los cinco equipos chilenos que tendrán participación internacional este año.

Como ha sido común, la ceremonia arrancará con la Sudamericana; a las 20:00 horas (23:00 GMT). En "La Gran Conquista" jugarán Audax Italiano, Palestino y O'Higgins.

Tras eliminar a Universidad de Chile, y gracias a sus últimas campañas continentales, el "Tino Tino" es el conjunto nacional mejor ubicado en la previa, siendo parte del bolillero 2 junto a San Lorenzo (Argentina), Bragantino (Brasil), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco da Gama (Brasil), Cienciano (Perú) y Tigre (Argentina).

Audax, que tumbó en la fase previa a Cobresal, lidera el bombo 3 que completan Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia) y Macará (Ecuador).

O'Higgins, proveniente desde la Fase 3 de la Libertadores tras caer con Deportes Tolima, aparece en el bolillero 4 de la Sudamericana, por lo que quedan descartados como rivales: Alianza Atlético (Perú), Barracas Central (Argentina), Deportivo Riestra (Argentina), Recoleta (Paraguay), Juventud (Uruguay), Carabobo (Venezuela) y Botafogo (Brasil).

Cabe señalar que pese a que el conjunto rancagüino proviene desde una instancia distinta, dos equipos del mismo país no pueden compartir grupo.

Una vez terminado el sorteo de la Sudamericana será el turno de los grupos de Copa Libertadores, con Coquimbo Unido y Universidad Católica entre sus 32 participantes.

Los "piratas", flamantes campeones de la Liga de Primera 2025, y los "cruzados" (subcampeones) comparten el bolillero 2. De todas formas, tampoco podían compartir grupo al ser dos equipos del mismo país.

Aparte de estar excluidos para enfrentarse entre sí, Coquimbo y la UC tampoco quedarán emparejados con Rosario Central (Argentina), Junior de Barranquilla (Colombia), Independiente Santa Fe (Colombia), Always Ready (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela) y Cusco FC (Perú); pues todos estos elencos completan el segundo bombo.

La ceremonia de sorteo desde la sede de la Conmebol en Luque se transmitirá en vivo por los canales de YouTube oficiales de cada torneo. También podrás seguir todos los detalles en el Minuto a Minuto de Cooperativa.cl.