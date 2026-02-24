O'Higgins desafía a Bahía con la misión de sellar el pasaje a tercera fase de la Copa Libertadores

O'Higgins desafía este miércoles a Bahía, en el Arena Fonte Nova de Brasil a partir de las 19:00 horas (22:00 GMT), con la misión de ratificar el triunfo de la ida y sellar el pasaje a la tercera ronda de la Copa Libertadores de América.

El conjunto nacional, dirigido por el argentino Lucas Bovaglio, se impuso la semana pasada en El Teniente de Rancagua por la mínima, pero aunque tiene la ventaja, sabe la dificultad de conseguir un resultado positivo en Salvador de Bahía.

Los celestes vienen de perder ante Colo Colo en el torneo local, pero sin perder el foco en el objetivo, que es seguir avanzando en el torneo continental.

Para ello, Bovaglio utilizará la siguiente formación: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; y Arnaldo Castillo.

Bahía, por su lado, contará con el regreso de Everton Ribeiro e intentará aprovechar la localía para tomarse revancha ante el equipo chileno.

El equipo dirigido por Rogerio Ceni necesita ganar por lo menos por dos goles para eliminar a O'Higgins; con un triunfo por un gol de ventaja los llevará a una definición por penales.

La posible oncena de Bahía será con Ronaldo; Roman Gomez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kike Olivera (Everaldo, Sanabria o Pulga) y Willian José.

El duelo será arbitrado por el argentino Maximiliano Ramírez.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.