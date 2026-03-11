O'Higgins quedó fuera de la Libertadores tras caer ante Tolima y como consuelo jugará la Sudamericana

O'Higgins no consiguió repetir la gesta épica en la fase previa de Copa Libertadores y con un 2-0 frente a Deportes Tolima por la tercera ronda vio frustrado su sueño, clasificando a la Copa Sudamericana con un global de 2-1 en contra.

Después de irse con la ventaja mínima desde Rancagua, el trámite en tierras colombianas fue un asedio del cuadro local. Hubo un coqueteó con un penal anulado por el VAR (15') y luego vino el premio con una volea de Junior Hernández (37') que emparejó las cifras.

La situación se complicó para el complemento luego de la lesión de Benjamín Schamine y, aunque Arnaldo Castillo estremeció el horizontal (51'), la respuesta del conjunto anfitrión convirtió en figura a Omar Carabalí que evitó sendos remates (52' y 63') con mucha exigencia.

Pese a que todo parecía destinado hacia los penales, una contra con espacios le permitió a Tolima dejar a Jader Valencia y a Juan Torres solos frente al portero chileno. Fue el segundo quien terminó concretando la victoria (87') y cerrando el compromiso.

De esta manera, O'Higgins cierra su participación en la Libertadores y deberá enfocar sus esfuerzos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde espera conocer a sus rivales en el sorteo continental.