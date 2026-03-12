Auditorías internas y Escudo Fronterizo entre los primeros decretos de Kast

Poco antes de pronunciar su discurso inaugural en el cargo desde el Palacio de La Moneda este miércoles, el Presidente José Antonio Kast marcó un hito al firmar los primeros decretos de su Gobierno.

Se trata de seis documentos que detallan sus primeras acciones como Mandatario, algunas de ellas mencionadas luego durante su alocución, como la auditoría de la Administración Boric, y el anticipado Plan Escudo Fronterizo.

Instructivo Auditoría Total

El Jefe de Estado encargó este decreto a los ministerios de Interior, Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y Hacienda, para que cada empleado fiscal esté al tanto del cuidado de los fondos públicos.

La medida consiste en indagar las reparticiones internas del Estado, con el fin de que cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato, bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad.

Política Nacional de Cierre Fronterizo y Declaración de Zona Militar

Esta iniciativa busca mejorar la vigilancia en la Macrozona Norte, que el nuevo Gobierno considera como el área más vulnerable de la frontera con Bolivia.

El Mandatario instruyó al ministro de Defensa, Fernando Barros, que esta política "se lleve a cabo a la brevedad".

Comisionado de Macrozona Norte

En la misma línea, ratificó la creación del cargo de comisionado para la Macrozona Norte, para el cual designó a Alberto Soto, vicealmirante en retiro de la Armada, a quien encomendó "la seguridad de la Patria".

La nueva autoridad tendrá facultades de coordinación intersectorial para el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Atrasos en Tramitación de Permisos

Por otro lado, emitió el decreto denominado Resolver Atrasos en Tramitación de Permisos, dirigido a los ministerios de Medio Ambiente y Hacienda, el que justamente busca zanjar 51 reclamaciones pendientes en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Se trata de proyectos que ya cuentan con Resoluciones de Calificación Ambiental aprobadas, y enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal, bloqueando inversiones por 16 mil millones de dólares.

Reconstrucción tras incendios forestales

Tal como adelantó en los meses previos al cambio de mando, Kast firmó un decreto de Fortalecimiento del Rol del Ministerio de Vivienda para la Reconstrucción, en relación con los trabajos pendientes en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, que han sido asoladas por incendios forestales.

Plan Escudo Fronterizo

Finalmente, instruyó implementar el Plan de Escudo Fronterizo, que busca aumentar la cantidad de funcionarios desplegados en la Macrozona Norte para detener la migración ilegal, además de levantar barreras físicas e implementar tecnología moderna como drones, biometría y cámaras térmicas.