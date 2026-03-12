Apedrearon el vehículo del nuevo subsecretario de RR.EE. en Plaza Baquedano

En paralelo al primer discurso del Presidente José Antonio Kast, se reportó un ataque contra el vehículo del nuevo subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, la noche del miércoles.

Según antecedentes preliminares, mientras la autoridad circulaba por el sector de Plaza Baquedano junto a su familia, uno de los ventanales del auto recibió un piedrazo y quedó destruido.

Tras el impacto, que no afectó a ninguno de los ocupantes del móvil, Torres abandonó rápidamente este lugar, que fue escenario de diversas manifestaciones y disturbios en horas de la tarde.

De hecho, se presume que los enfrentamientos motivaron a instalar una baliza en el vehículo afectado, lo que supuestamente permitió identificar que pertenece a una autoridad.

Carabineros está a cargo de las diligencias para dar con el paradero de el o los responsables del ataque.