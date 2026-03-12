Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago14.9°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Apedrearon el vehículo del nuevo subsecretario de RR.EE. en Plaza Baquedano

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El ataque ocurrió en paralelo al primer discurso del Presidente Kast.

Apedrearon el vehículo del nuevo subsecretario de RR.EE. en Plaza Baquedano
 Archivo

Patricio Torres circulaba junto a su familia cuando uno de los ventanales de su auto fue destruido.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En paralelo al primer discurso del Presidente José Antonio Kast, se reportó un ataque contra el vehículo del nuevo subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, la noche del miércoles.

Según antecedentes preliminares, mientras la autoridad circulaba por el sector de Plaza Baquedano junto a su familia, uno de los ventanales del auto recibió un piedrazo y quedó destruido.

Tras el impacto, que no afectó a ninguno de los ocupantes del móvil, Torres abandonó rápidamente este lugar, que fue escenario de diversas manifestaciones y disturbios en horas de la tarde.

De hecho, se presume que los enfrentamientos motivaron a instalar una baliza en el vehículo afectado, lo que supuestamente permitió identificar que pertenece a una autoridad.

Carabineros está a cargo de las diligencias para dar con el paradero de el o los responsables del ataque.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada