Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.9°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

O'Higgins recibe a Deportes Tolima por la Fase 3 de la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl.

O'Higgins recibe a Deportes Tolima por la Fase 3 de la Copa Libertadores
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este miércoles O'Higgins recibe a Tolima por la Tercera Fase de la Copa Libertadores.

Sigue el partido en vivo junto a Cooperativa.cl: 

- O'Higgins 1-0 Tolima. Primer tiempo. Estadio El Teniente. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl 

1-0: 45+8' Francisco González (OHI)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada