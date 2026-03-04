Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
O'Higgins recibe a Deportes Tolima por la Fase 3 de la Copa Libertadores
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl.
Este miércoles O'Higgins recibe a Tolima por la Tercera Fase de la Copa Libertadores.
Sigue el partido en vivo junto a Cooperativa.cl:
- O'Higgins 1-0 Tolima. Primer tiempo. Estadio El Teniente. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
1-0: 45+8' Francisco González (OHI)