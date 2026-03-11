Síguenos:
Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

O'Higgins visita a Deportes Tolima buscando entrar a fase de grupos en la Copa Libertadores

Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl.

O'Higgins visita a Deportes Tolima buscando entrar a fase de grupos en la Copa Libertadores
Con la ventaja mínima a su favor, O'Higgins viajó hasta Colombia para enfrentar a Deportes Tolima este miércoles por la tercera fase de la Copa Libertadores, ronda que definirá quien entra a grupos y quien va a la Copa Sudamericana.

Sigue el partido en vivo junto a Cooperativa.cl:

Miercoles 11 de marzo

1-0: 38' Junior Hernández (TOL)

