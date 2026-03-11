Carabinero baleado en Puerto Varas: Steinert pedirá "las penas más elevadas"

En su primera jornada en el cargo, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, aseguró que el Gobierno pedirá "las penas más elevadas" para los responsables de disparar en la cabeza al sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa, dejándolo con muerte cerebral.

La autoridad y el general director de la policía uniformada, Marcelo Araya, se trasladaron hasta la Región de Los Lagos para entrevistarse con los médicos que atienden al funcionario en el Hospital Base de Puerto Montt, y reunirse con la familia de la víctima en Puerto Varas, donde ocurrió el incidente la madrugada de este miércoles.

En la misma comuna, sostuvieron un encuentro enfocado en el repaso de los procedimientos ya efectuados y la proyección del amplio operativo de búsqueda de sospechosos con la fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer, "quien ha hecho un excelente trabajo hasta el momento", comentó la ministra, antes de indicar que "por ahora no hay detenidos, pero la investigación está en reserva".

Más temprano, se informó la captura de un padre de familia en calidad de sujeto de interés, quien fue trasladado hasta un cuartel de la PDI, pero quedó en libertad en horas de la tarde.

Según la versión del individuo, tanto él como su familia fueron maltratados por detectives cuando ingresaron a su domicilio en busca de algún tipo de evidencia. Por lo demás, negó haber estado en el sitio del suceso al momento del ataque.

"Quiero dejar claro que estamos en un momento bastante preliminar de la investigación. Se están recopilando muchísimos antecedentes de todo punto de vista y de todo tipo: cámaras, tráfico de teléfonos, evidencia balística, mucho trabajo en el sitio del suceso. Todo esto se está analizando, y eso conlleva tiempo", complementó la fiscal Wittwer.

"Chile se consterna cuando tenemos un carabinero herido"

En cuanto a su visita en Los Lagos, Steinert relevó que "concurrí para mostrar solidaridad a Carabineros mandatada por el Presidente. Este hecho es muy doloroso, estuvimos con la familia, y solo quiero transmitir que Chile se consterna cuando tenemos un carabinero herido, sobre todo con la magnitud que tenemos hoy".

Asimismo, garantizó que "una vez que se esclarezcan los hechos, como querellantes vamos a pedir las penas más elevadas que puedan existir para este delito".

Por su parte, el general Araya reafirmó que este hecho "nos duele, con acongoja mucho como institución" y en este marco, "lo que me corresponde es apoyar al personal para que siga realizando su servicio y saliendo día a día a trabajar en beneficio de la comunidad, como lo debe hacer".

Respecto de los avances de la indagatoria, aseveró que "vamos a poner a disposición todos los medios para esclarecer el hecho y dar con los responsables (...), se lo he manifestado a la familia y también a la institución".