En su rol como tercer vicepresidente de la Conmebol, el también presidente de la ANFP Pablo Milad formó parte de la ceremonia oficial de premiación en la final de la Copa Libertadores disputada en el Estadio Centenario de Montevideo.

El mandamás del fútbol chileno integró la tarima de honor junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de la confederación sudamericana, Alejandro Domínguez, y el timonel de la federación argentina, Claudio Tapia.

En dicha instancia, Milad junto a sus colegas entregaron medallas tanto a los planteles de Estudiantes de La Plata que se quedó como subcampeón, así como a los integrantes de Palmeiras que celebraron su cuarta conquista en este certamen.

La consagración del conjunto brasileño fue gracias a la solitaria anotación de Ramón Sosa (52'), resultado que además estiró a ocho ediciones consecutivas el dominio de los elencos de aquel país en el torneo.