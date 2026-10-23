Libertadores: ¿Cuándo se juega la final entre Estudiantes y Palmeiras?

Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores 2026, después de conseguir sus respectivas clasificaciones en las semifinales del torneo continental, ambas definidas mediante lanzamientos penales.

El conjunto argentino aseguró su presencia en la definición después de eliminar a Flamengo de Erick Pulgar en el Estadio Maracaná, mientras que Palmeiras superó a Fluminense en la otra llave y buscará conquistar su cuarto título continental.

La definición se disputará el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, escenario elegido por la Conmebol para albergar el encuentro que coronará al nuevo campeón de América.

El horario de inicio todavía no fue confirmado oficialmente por el organismo sudamericano, que anunciará próximamente los detalles restantes de la programación.

La final se disputará a partido único, por lo que el ganador levantará el trofeo continental sin necesidad de disputar un encuentro de revancha.

Estudiantes, dirigido por Alexander Medina, regresará a una final de Copa Libertadores después de 17 años. Su última participación en esta instancia ocurrió en 2009, cuando derrotó a Cruzeiro de Brasil y conquistó su cuarta corona.

El equipo argentino también ganó las ediciones de 1968, 1969 y 1970, por lo que buscará alcanzar su quinto título en la competición.

Por su parte, Palmeiras, conducido por Abel Ferreira, disputará su segunda final consecutiva, después de caer frente a Flamengo en la definición de 2025.

El conjunto paulista conquistó el torneo en 1999, 2020 y 2021 y buscará convertirse en tetracampeón de América.

El Estadio Centenario volverá a recibir una final de Copa Libertadores a partido único, después de albergar la edición de 2021, cuando Palmeiras derrotó por 2-1 a Flamengo en el tiempo suplementario, gracias a un gol de Deyverson.

La capital uruguaya volverá así a ser escenario de la definición del principal torneo de clubes del continente, con Estudiantes y Palmeiras como protagonistas del partido más importante de la temporada sudamericana.