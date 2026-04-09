"Parece, pero juro que no es": Ander Herrera aclaró foto con su puño en el rostro de defensor de la UC

El volante de Boca Juniors, Ander Herrera, reaccionó para "aclarar" una polémica jugada protagonizada con el defensor de Universidad Católica Juan Ignacio Díaz, descartando tajantemente haber agredido al zaguero durante el reciente duelo válido por la Copa Libertadores.

El ajustado triunfo del cuadro "xeneize" sobre el elenco "cruzado" dejó varias imágenes para el recuerdo, pero hubo una en particular que se robó todas las miradas en las plataformas digitales.

Pese a pasar casi desapercibida en la transmisión oficial del encuentro, una fotografía capturó el momento exacto en que el puño del jugador europeo estaba cerca del rostro del futbolista estudiantil tras una intensa disputa por un balón aéreo.

La postal se difundió rápidamente a través de Instagram y X, desatando el repudio de un sector de la hinchada ante lo que parecía ser una clara agresión por parte del hispano. Sin embargo, debido al ángulo de la captura, resultaba imposible dimensionar si efectivamente existió contacto físico entre la mano del jugador visitante y la cara de su adversario.

Ante la ola de comentarios y especulaciones, fue el propio mediocampista quien decidió disipar cualquier tipo de dudas de manera pública. Aprovechando una publicación de la cuenta partidaria "Equipo a Todo Boca", Herrera contestó con humor y cerró definitivamente el debate. "Parece piña -golpe-, pero juro que no es. Sólo intentaba sacármelo de encima", redactó el jugador.